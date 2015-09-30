В краткосрочной перспективе доллар снизится ниже 65 рублей

В начале этой недели коммерческие банки РФ предъявили высокий спрос на рубли и низкий на валюту, что поддержало рубль, даже когда цены на нефть тестировали сентябрьский минимум в районе 47 долл. за баррель. В понедельник банки на аукционе валютного РЕПО взяли из 3 млрд долл. лишь 0,6703 млрд долл. Во вторник при предложении в 0,91 трлн рублей банковский спрос составил более 1,4 трлн рублей.

Сегодня стоит обратить внимание на размещение Минфином РФ ОФЗ в объеме 15 млрд долл. со сроками погашения в 2020 и 2025 годах. Мы ожидаем высокого спроса на российские долговые бумаги, которые на фоне стабилизации курса рубля к резервным валютам и высоких рублевых ставок остаются привлекательными для российских и иностранных инвесторов. В следующем году Минфину, возможно, следует отказаться от внешних заимствований в объеме 7 млрд долл. или разместить еврооблигации среди российских банков, но под ставки незначительно отличающиеся от ставок на аукционах валютного РЕПО.

В течение дня стоит обратить внимание на публикацию предварительного индекса потребительских цен в еврозоне и статистику по запасам нефти в США. Возможное снижение инфляции в еврозоне с 0,1%(г/г) до 0%(г/г) усилит ожидания расширения программы покупок активов со стороны ЕЦБ и поддержит спрос на риск. В краткосрочной перспективе доллар может снизиться ниже 65 рублей, а евро – ниже 73 рублей.