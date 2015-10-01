Сегодня пара USD/RUB может выйти в диапазон 64,5-65

Вчера мировые финансовые рынки, в том числе и российские, практически не отреагировали на действия ВВС РФ в Сирии. Между тем, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, как правило, приводит к повышению цен на нефть.

В то же время макроэкономическая статистика по еврозоне, США и Китаю поддерживает спрос на риск. Рост европейских фондовых индексов на 2-3% отражает ожидания расширения в будущем программы покупок активов со стороны ЕЦБ на фоне усиления в сентябре дефляционных процессов в еврозоне. Сентябрьская статистика по занятости в частном секторе США от ADP и индексам деловой активности в Китае сигнализируют о восстановлении экономической активности двух крупнейших экономик мира, являющихся основными потребителями энергоресурсов. И наконец, снижение за прошлую неделю среднесуточной добычи нефти в США до 9,096 млн баррелей (минимума с ноября прошлого года) выступает важнейшим фактором роста цен на нефть (к 48,8 долл. за баррель).

Сегодня доллар может снизиться в область 64,5-65 рублей, а евро – 72-73 рублей на фоне роста цен на нефть, которые, по нашим оценкам, в скором времени протестируют уровень в 50 долл. за баррель. В течение дня стоит обратить внимание на публикацию сентябрьских индексов деловой активности в производственных секторах еврозоны и США.