Наметившееся потепление отношений между РФ и США (из-за Сирии) и прогресс в разрешении кризиса на юго-востоке Украины создают предпосылки к октябрьскому укреплению рубля.Согласно оценкам ЦБ РФ, в текущем месяце 30 крупнейших нефинансовых организаций РФ должны будут погасить 4,306 млрд долл. внешней задолженности (по телу кредита), что более чем в 2 раза меньше объема сентябрьских платежей.В ближайшие недели низкий спрос на валюту и высокий на рубли, а вернее ОФЗ РФ, могут привести к снижению доллара ниже 64 рублей, а евро – ниже 72 рублей.Сегодня основным экономическим событием дня станет публикация сентябрьской статистики по рынку труда в США, которая, вероятно, поддержит цены на нефть. В отчетном периоде ожидается рост занятости вне сельскохозяйственного сектора более чем на 200 тыс. человек и сохранение безработицы на уровне 5,1%. В течение дня пара USD/RUB продолжит колебания в диапазоне 65-66.