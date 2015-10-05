Сегодня доллар может снизиться ниже 65 рублей

Российская валюта предпринимает попытку протестировать уровень 65 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть марки BRENTк 48,7долл. за баррель. Очевидную поддержку ценам на «черное золото»и валютам стран экспортеров нефти оказывает статистика по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе снизилось на 29 до 809, а за последний год - на 57,9%.

Сентябрьские макроэкономические данные по США, еврозоне и Японии создают предпосылки к сохранению в октябре мягкой монетарной политики в регионах. От ЕЦБ участники рынка ждут более активных действий, а именно расширения программы покупок активов.

Мы разделяем оценку Всемирного Банка, который на прошлой неделе заявил о достижении российской экономикой «дна» в 3 кв. 2015 года.МЭР считает, что ВВП РФ, очищенный от сезонности, в июле, августе и, вероятно, в сентябре в месячном выражении не изменился к соответствующим предыдущим месяцам текущего года. Сентябрьские данные по композитному индексу деловой активности PMIРФ обнадеживают. Указанный показатель вырос с 49,3 п. до 50,9 п.

На этой неделе пара USD/RUB, поддержанная ростом цен на нефть, может протестировать уровень 64,5.