Уменьшение в сентябре инфляции с 15,8% до 15,7% годовых и рост композитного индекса деловой активности PMI РФ с 49,3 п. до 50,9 п. сигнализируют о хрупком процессе восстановления российской экономики. На фоне стабилизации геополитического фона в отношении РФ и цен на сырье российские облигации смотрятся намного привлекательнее зарубежных аналогов. В частности, 3-х месячные облигации РФ торгуются сейчас на уровне 11,9% годовых, а США - на уровне 0%. В ближайшие дни мы ожидаем консолидации доллара в диапазоне 64-65 рублей, а в долгосрочной перспективе – его снижения к 60 рублям.Консервативная экономическая политика правительства РФ и ЦБ РФ, сокращение издержек со стороны корпоративного сектора РФ и ряд других факторов формируют предпосылки к успешной адаптации российской экономики к неблагоприятным условиям в 2016 году. Летом 2016 года мы ожидаем снижения инфляции и ключевой процентной ставки в РФ до 7% годовых, а, следовательно,роста кредитованияв стране и прибылей в банковском секторе.