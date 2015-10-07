Компания EXNESS сообщает, что рост цен на нефть марки BRENT к 52,5 долл. за баррель сегодня может укрепить российскую валюту до 62-63 рублей за доллар и до 70 рублей за евро. Поддержку черному золоту оказывают заявления глав ОПЕК и МЭА, которые констатируют существенное сокращение инвестиций в мировую нефтедобычу, которое в 2015 году может составить 130 млрд долл. Кроме того, Минэнерго США вчера заявило, что добыча нефти в США к середине 2016 года может снизиться до 8,6 млн баррелей в сутки.
Можно предположить, что до поступления на рынок дополнительных объемов иранской нефти, которое произойдет в 2016 году, цены на нефть могут выйти в диапазон 55-60 долл. за баррель и выше, а пара USD/RUB – упасть ниже 60. В дальнейшем многое будет зависеть от позиции ЦБ РФ, который вблизи указанной отметки, может возобновить интервенции по покупке иностранной валюты.
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