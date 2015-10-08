Компания EXNESS сообщает, что цены на нефть и рубль отступили от вчерашних максимумов после публикации статистики по запасам нефти в США, которые по итогам прошлой недели выросли на 3,1 млн баррелей. Кроме того, неприятным сюрпризом для покупателей нефтяных фьючерсов оказался рост за прошлую неделю добычи нефти в США на 0,84%.
Итоги вчерашних аукционов Минфина по размещению ОФЗ вновь показали заинтересованность участников рынка в них, а, следовательно, и в рубле. Превышение спроса над предложением на ОФЗ примерно в 4 раза сигнализирует о вероятном снижении в октябре ключевой процентной ставки в РФ (примерно до 10,5%).
По прогнозам МЭР РФ среднегодовой курс доллара в следующем году составит 63,3 рубля, а цена барреля нефти – 50 долларов. Таким образом, бюджет РФ в следующем году заинтересован в цене барреля не ниже 3165 руб. При сегодняшней цене на нефть в 51,65 долл. пара USD/RUB могла бы стоить порядка 61,27.
Учитывая ряд других факторов, в течение сегодняшнего дня мы ожидаем консолидацию пары USD/RUB в диапазоне 61,6-63.
Больше аналитики от EXNESS.
Комментарии 0