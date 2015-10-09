Компания EXNESS сообщает, что рост цен на нефть выше отметки, заложенной в бюджет 2016 года (50 долл. за баррель), снижение премии за риск инвестирования в российские активы (из-за потепления отношений между РФ и Западом) и небольшая вероятность повышения в декабре 2015 года ключевой процентной ставки в США (из-за низкой инфляции в США) создают предпосылки к росту рубля.
21 октября состоится встреча представителей стран - крупных производителей нефти. До конца этого года ОПЕК может принять решение о снижении квот на добычу нефти из-за недовольства низкими ценами на черное золото, которые провоцируют нарастание дефицитов бюджета и сокращение золотовалютных резервов в странах ОПЕК. Подобный сценарий может вывести цены на нефть марки BRENT выше 60 долл. за баррель, а пару USD/RUB- ниже уровня 55. Сегодня мы ожидаем ее снижения в область 60-61.
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