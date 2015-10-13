Компания EXNESS сообщает, что вчерашнее ослабление российской валюты к 62,2 рублям за доллар связано со снижением цен на нефть к 50,5 долл. за баррель. Последние нервно реагируют на статистику по производству нефти странами ОПЕК, которое в сентябре выросло до 31,57 млн баррелей в день. Таким образом, дневная добыча нефти странами ОПЕК в сентябре примерно на 109 тыс. баррелей превысила августовское значение. В этот четверг, когда будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США, цены на нефть могут вернуться к максимуму этой недели 53,5 долл. за баррель.
Утром цены на нефть практически не реагировали на новость о снижении в сентябре китайского импорта на 17,7%(г/г). Дело в том, что китайский импорт нефти за период с января по сентябрь 2015 года вырос 8,8% до 6,66 млн баррелей в день.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса настроений в деловых кругах еврозоны ZEW и итогов рублевого аукциона РЕПО Банка России. Текущее ослабление рубля мы считаем временным и ожидаем его укрепления до 60 рублей за доллар в течение недели.
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