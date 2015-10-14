Компания EXNESS сообщает, что мы разделяем оценку МЭА в отношении того, что в среднесрочной перспективе предложение нефти в мире будет превышать спрос на нее. Однако данный дисбаланс по мере снижения добычи нефти в США, входящих в тройку крупнейших производителей нефти в мире, будет снижаться, а равновесная цена на нее расти.
С точки зрения параметров бюджета РФ на 2016 год, при цене барреля BRENT в 50 долларов справедливая стоимость российской валюты должна быть вблизи уровня 63,3 рубля за доллар, то есть недалеко от текущих рыночных цен. В перспективе нескольких лет, по мере изменения структуры российской экономики, зависимость рубля от цен на нефть снизится.
Сегодня стоит обратить внимание на размещение Минфином РФ ОФЗ с индексируемым номиналом в объеме более 20,2 млрд рублей. Ожидаемый высокий спрос на российские долговые бумаги и продолжающийся рост ставок межбанковского кредитования в РФ поддержат рубль в условиях ухудшения внешней конъюнктуры. В течение дня пара USD/RUB может протестировать уровень сопротивления 63,65 и откатиться в область 62,4-62,9.
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