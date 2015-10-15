Компания EXNESS сообщает, что несмотря на рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ до 11,56% и удачное размещение Минфином ОФЗ с реальной доходностью 3,28%, рубль остается под умеренным давлением из-за сохранения цен на нефть ниже 50 долл. за баррель. Сегодня ситуация на рынке нефти может в корне измениться в момент публикации статистики по еженедельным запасам нефти в США.
Существенную поддержку рублю в ближайшие дни окажет слабость доллара США на международном валютном рынке. Опубликованная за сентябрь статистика по розничным продажам в США оказалась хуже ожиданий и просигнализировала о недостаточно сильном росте потребительских расходов американских домохозяйств. Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,1%(м/м) при прогнозе 0,2%(м/м). При этом августовские данные были пересмотрены в сторону понижения с 0,2%(м/м) до 0,0%(м/м). Сейчас ключевая валютная пара EUR/USD находится выше сентябрьских максимумов вблизи уровня 1,15.
Сегодня распродажи доллара, вероятно, продолжатся, учитывая ожидаемое снижение в сентябре инфляционного давления в США. В течение дня пара USD/RUB может снизиться к уровню 61,85, а пара EUR/RUB – к уровню 71,3.
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