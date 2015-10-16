На следующей неделе пара USD/RUB выйдет в диапазон 58-60

Компания EXNESS сообщает, что сентябрьские данные по инфляции в США оказались лучше ожиданий, однако не изменили кардинальным образом прогнозы участников рынка в отношении начала цикла по ужесточению процентной политики в США, который будет запущен, вероятно, не ранее декабря 2015 года. В ближайшие полтора месяца мягкая денежно-кредитная политика в США будет способствовать росту высокодоходных валют, в том числе и рубля.
Несмотря на внешнюю волатильность, российскую валюту во второй половине октября могут поддержать высокие ставки межбанковского кредитования в РФ, низкий объем выплат по внешним долгам и заседание представителей ОПЕК, которое состоится 21 октября.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию сентябрьских данных по инфляции в еврозоне, объем промышленного производства в США, статистику по числу буровых в США. В течение дня пара USD/RUB, вероятно, протестирует уровень 60,8, а 19 октября, когда будет опубликован ВВП Китая за 3 кв. 2015 года, выйдет в диапазон 58-60.
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