Компания EXNESS сообщает, что утренняя статистика по Китаю оказалась разнонаправленной, но оказала поддержку рискованным активам. В сентябре показатели промышленного производства и инвестиций в основной капитал в Китае оказались хуже ожиданий, а розничных продаж – лучше ожиданий. Годовые темпы роста ВВП Китая в 3 кв. 2015 года снизились с 7% до 6,9%, но оказались лучше прогноза 6,8%. По оценкам МВФ, в 2015 году годовые темпы роста ВВП Китая снизятся до 6,8%, а в 2016 году – до 6,3%. Такие ожидания способствуют сохранению ФРС США ключевой процентной ставки в диапазоне 0-0,25%.
Сегодня мы ожидаем укрепления российской валюты до 60,8 рублей за доллар, а в течение недели – до 58-60 рублей за доллар. Внешние и внутренние факторы остаются для рубля позитивными. В частности, цены на нефть марки BRENT торгуются вблизи уровня в 50 долл. за баррель. Поддержку им оказывает новость о снижении 7-ю неделю подряд количества нефтяных установок в США. Налоговый период в РФ поддерживает ставки межбанковского кредитования на высоком уровне. К 16 октября однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ выросла до 11,59%.
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