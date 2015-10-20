Компания EXNESS сообщает, что недавнее сохранение агентством Fitch рейтинга РФ на инвестиционном уровне, сентябрьская статистика Росстата и оценки МЭР РФ в отношении ВВП и оттока капитала из РФ внушают умеренный оптимизм, позволяя надеяться на рост рубля в 4 кв. 2015.
Рост ВВП РФ в сентябре на 0,3%(м/м), который зафиксировало МЭР РФ, сигнализирует о прохождении российской экономикой локального дна в августе 2015 года. В 4 кв. 2015 года мы ожидаем небольшого роста ВВП РФ к 3 кв. 2015 года. Предпосылками для реализации данного сценария являются снижение инфляции в РФ, улучшение ситуации с реальными доходами населения и в промышленном секторе страны, сохранение активного платежного баланса РФ и т.д.
В октябре высокий спрос на рубли создают покупки ОФЗ РФ со стороны российских и иностранных инвесторов. Этому способствуют сохранение ФРС США мягкой монетарной политики и ожидания снижения 30 октября ключевой процентной ставки в РФ до 10,25-10,5%. После непродолжительной коррекции пара USD/RUB на этой неделе может обновить минимум 60,8, а пара EUR/RUB – 69.
В течение дня стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО ЦБ РФ, статистику по строительному сектору США, выступление председателя ФРС Дж. Йеллен. Сегодня колебания пары USD/RUB будут ограничены диапазоном 60,8-63,3.
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