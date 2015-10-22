Компания EXNESS, сообщает, что снижение цен на нефть с начала этой недели с 50,5 долл. до 48,0 долл. подтолкнуло пару USD/RUB к уровню 63. До конца этой недели цены на нефть могут протестировать отметку в 47 долл., а пара USD/RUB – уровень 64,75. В среднесрочной перспективе, вероятно возвращение цен на нефть марки WTI к 50 долл. за баррель, а BRENT – к 55 долл., при которых добыча нефти в США остается экономически целесообразной. Для возобновления мировых инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений требуются уровни в 70-80 долл. за баррель BRENT.
Не считая нефтяного фактора, в остальном ситуация для рубля остается благоприятной. 21 октября однодневная ставка межбанковского кредитования осталась выше ключевой, снизившись с 11,63% до 11,61%. Кроме того, Минфин удачно разместил ОФЗ-ПД с погашением в 2020 году в объеме 12,5 млрд рублей ( при спросе в 45,5 млрд. рублей) со средневзвешенной доходностью 10,14%. То есть даже при низкой цене нефти участники рынка готовы покупать рублевые бонды в ожидании скорого снижения процентных ставок в нашей стране.
Ряд российских банков, как мы видим, ожидая дальнейшего роста экономической активности в РФ, снижают требования к заемщикам и более охотно выдают кредиты, чем летом. Некоторые российские компании в последние месяцы успешно привлекают зарубежный капитал через кредиты и еврооблигации.
Сценарий роста российской экономики и укрепление рубля до 55-60 рублей за доллар в 4 кв. 2015 года представляется высоковероятным.
Больше аналитики от EXNESS.
Комментарии 0