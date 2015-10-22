Сегодня вероятна коррекция пары USD/RUB от верхней границы диапазона 60,8-63,35.

Сегодня вероятна коррекция пары USD/RUB от верхней границы диапазона 60,8-63,35. Цены на нефть удержали зону поддержки 47-47,5 долл. и отскочили к 48,1 долл. за баррель. Инвесторы зафиксировали прибыль от открытия коротких позиций по нефтяным фьючерсам после публикации данных от Минэнерго США. За прошлую неделю запасы нефти в США выросли примерно на 8 млн баррелей, однако запасы бензина и дистиллятов сократились соответственно в пределах 1,5 млн и 2,6 млн баррелей. Чем дольше цены на нефть продолжат оставаться на низких уровнях, тем более сильным станет их последующий рост. Подобную аналогию можно провести и в отношении перепроданных в настоящее время валют стран экспортеров нефти.

Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и комментариям М.Драги. Ожидания возможного расширения программы покупок в еврозоне усилились в связи со снижением в сентябре инфляции в еврозоне с 0,1% до минус 0,1% годовых. По нашим оценкам, в связи с нивелированием в 1 кв. 2016 года эффекта на инфляцию от снижения цен на нефть (в конце 2014-начале 2015 годов) инфляционное давление в странах импортерах нефти начнет стабильно расти, а в РФ – снижаться. В этот период можно ожидать более активных действий со стороны мировых Центробанков – повышения процентных ставок со стороны ФРС США и их последующего снижения со стороны ЦБ РФ.