Компания EXNESS сообщает, что заявление М.Драги о том, что покупки активов в еврозоне будут продолжаться до сентября 2016 года или дольше, если в этом будет необходимость, оказали давление на доходность немецких облигаций и спровоцировали снижение пары EUR/USD к отметке 1,11. В краткосрочной перспективе мы допускаем тестирование ею уровня 1,1, а парой EUR/RUB - 67.
Несмотря на силу доллара США в отношении европейского коллеги, до декабрьского заседания ФРС мировая резервная валюта может ослабнуть к рублю, на фоне низкой вероятности повышения 28 октября ключевой процентной ставки в США. Даже если ставка в РФ снизится до 10%, стратегия carry trade в отношении рублевых активов с фиксированной доходностью принесет инвесторам в долларовом эквиваленте большую прибыль, чем покупка тех же американских облигаций (при условии, что доллар не превысит 65 рублей).
В течение сегодняшнего дня мы ожидаем снижения пары USD/RUB в середину диапазона 60,8-63,35. Вечером поддержку рублю может оказать публикация статистики по числу буровых установок в США.
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