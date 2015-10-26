Компания EXNESS сообщает, что последние действия НБК и ожидания, связанные с возможным расширением программ количественного смягчения в еврозоне и Японии, оказывают поддержку рискованным активам. Статистика по общему количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes оказалась нейтральной для рынка нефти. По итогам прошлой недели оно не изменилось, составив 787 установок. В течение этой недели мы допускаем рост цен на нефть марки BRENT до 50 долл. за баррель, если ФРС США сохранит ключевую процентную ставку без изменений.
Сегодня российским компаниям придется уплачивать НДС, НДПИ и др. налоги. В связи с этим ставки межбанковского кредитования в РФ останутся на высоком уровне, что также окажет поддержку рублю. В течение дня пара USD/RUB может протестировать уровень 61,6, а EUR/RUB – 67.
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