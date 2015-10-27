Компания EXNESS сообщает, что сегодня рубль, оставшись без налоговой поддержки, начнет отыгрывать снижение цен на нефть марки BRENT к 47,1 долл. за баррель. На данный момент рублевая стоимость барреля составляет 2970 рублей, что ниже 3165 рублей, которые предусмотрены в бюджете РФ на 2016 год. Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста запасов нефти в США на этой неделе (из-за продолжающегося сезона технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов в этой стране).
Между тем, цена барреля нефти зависит от стоимости доллара США на международном валютном рынке, который активно укрепляется к европейским валютам и консолидируется к валютам развивающихся стран. Безусловно, факторы сильного доллара, низкой инфляции в США и вероятного замедления в 3 кв. 2015 года темпов роста американской экономики (и др. факторы) не останутся без внимания ФРС. Мы допускаем, что перед решением ФРС по ставке цена барреля нефти марки BRENT снизится ниже 47 долл. и возможно протестирует уровень в 45 долл., а потом резко отскочит вверх. Пара USD/RUB в рамках этого сценария может подняться к уровню 65, а в дальнейшем – снизиться.
Банк России, в задачи которого когда то входила стабилизация курса рубля, сегодня может сократить предложение рублевой ликвидности на аукционе РЕПО, а в пятницу - ограничиться снижением ставки лишь на 50 б.п., хотя кривая ОФЗ на участках от года и более допускает ее снижение на 100 б.п.
В рамках сегодняшнего дня велика вероятность закрепления доллара выше уровня 63,3 рублей.
Больше аналитики от EXNESS.
Комментарии 0