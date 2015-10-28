Компания EXNESS сообщает, что мегодня мы ожидаем смены настроений участников рынка в отношении рискованных активов. Сентябрьская статистика по США свидетельствует о вероятном замедлении темпов роста ВВП США в 3 кв. 2015 года и требует от американского регулятора проведения мягкой денежно-кредитной политики. Индикатором слабости доллара служит рост цен на золото до 1171 долл. (и удержание парой EUR/USD уровня поддержки 1,1).
Несмотря на прогнозируемый Американским институтом нефти рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей, цены на черное золото продолжают торговаться вблизи значимых уровней поддержек – 43 долл. по WTI и 47 долл. по BRENT. Если сегодняшние данные по запасам нефти от Минэнерго США окажутся ниже значения 4,1 млн баррелей, цены на нефть отскочат вверх на 0,5-1 долл. еще до публикации решения ФРС США по ставке.
Сегодня стоит обратить внимание на размещение ОФЗ Минфином в объеме 20 млрд рублей. Пара USD/RUB в течение дня будет консолидироваться в диапазоне 64-65.
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