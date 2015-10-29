Компания EXNESS сообщает, что сегодня мы ожидаем консолидацию пары USD/RUB в диапазоне 63,3-64,5. Несмотря на рост цен на нефть марки BRENT до 49 долл. за баррель после публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США, усиление доллара США на международном валютном рынке пока не позволит паре выйти в диапазон 60,8-63,3.
Усиление мировой резервной валюты произошло после заявления ФРС о возможности повышения на следующем заседании ключевой процентной ставки. Однако для реализации этого сценария необходимо, чтобы инфляция и/или занятость в США существенно выросли в ближайшие 1,5 месяца. Существенный рост инфляционного давления и повышение до 0,25-0,5% ставки в США более вероятно в 1 кв. 2016 года.
Сегодня мы ожидаем фиксации части длинных позиций по мировой резервной валюте в момент публикации ВВП США за 3 кв. 2015 года. В отчетном периоде ожидается сокращение годовых темпов роста показателя с 3,9% до 1,6%.
Учитывая сохраняющуюся сложную экономическую обстановку в РФ и ослабление рубля в 3 декаде октября, 30 октября Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. (а не на 100 б.п.). При росте цен на нефть выше 50 долл. за баррель пара USD/RUB снова выйдет в диапазон 60,8-63,3.
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