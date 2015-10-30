В ближайшие торговые сессии пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 63-65

Компания EXNESS сообщает, что в ближайшие торговые сессии пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 63-65. При возможном снижении на 50 б.п. ключевой процентной ставки в РФ доллар может вырасти на 0,5-1 рубль.

Вчерашняя публикация данных по ВВП США, годовые темпы роста которого в 3 кв. 2015 года снизились с 3,9% до 1,5%, уменьшила вероятность повышения в декабре ключевой процентной ставки в США. На фоне этого доллар теряет позиции на международном валютном рынке. В частности, сейчас пара EUR/USD торгуется выше минимумов этой недели примерно на 88 пунктов (вблизи отметки 1,0988).

Несмотря на ожидания продажи США запасов нефти из стратегических резервов, цены на нее почти 2 месяца находятся в диапазоне 47-54 долл. и никак не могут пробить уровень в 47 долл. Факторы стабильной нефти и нерасширяющихся к РФ западных санкций поддержат спрос на рубль в 4 кв. 2015 года. Несмотря на довольно большие объемы погашения российскими компаниями внешних долгов в декабре 2015 года, банковский спрос на валюту в рамках проводимых ЦБ РФ аукционов валютного РЕПО остается умеренным. В ноябре – декабре 2015 года можно ожидать возобновления аукционов годового валютного РЕПО.