На этой неделе доллар снизится ниже 63 рублей

Компания EXNESS сообщает, что учитывая сохранение неизменным спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США, на этой неделе можно ожидать укрепления российской валюты. В ближайшие недели участники рынка все же будут покупать рублевые ОФЗ, в ожидании возможного снижения в декабре ключевой процентной ставки в РФ.
Сегодня внешние факторы играют на руку рублю. Цены на нефть марки BRENT торгуются в диапазоне 49-50 долл. за баррель после публикации данных по общему числу буровых установок в США, которое по итогам прошлой недели сократилось на 12 до 775 . Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin в октябре вырос с 47,2 п. до 48,3 п.
Ключевым экономическим событием этой недели станет публикация октябрьских данных по рынку труда в США. Если в этом периоде американская экономика создаст менее 200 тыс. новых рабочих мест, а сентябрьские данные по занятости не будут пересмотрены в сторону роста, то доллар США снизится ниже 63 рублей.
Комментарии 4
03.11.2015 63,7993
04.11.2015 63,8525
06.11.2015 63,3991
07.11.2015 63,6832
10.11.2015 64,6606
11.11.2015 64,3908
12.11.2015 64,5693
13.11.2015 65,4541
14.11.2015 66,6343
плохой из тебя аналитик. рубль падает вслед за нефтью
То, что в последние месяцы курс рубля стал больше зависеть от цен на нефть, нас не удивляет. Год назад (до 10 ноября 2014 года) российский регулятор являлся активным участником торгов валютой на Московской бирже (он осуществлял интервенции). Сейчас
роль сглаживающего фактора для российской экономики выполняет гибкий валютный курс.
Наши обзоры ориентированы как на краткосрочную перспективу (неделя), так и на среднесрочную. В краткосрочной перспективе цена рубля будет напрямую зависеть от цен на нефть (то есть корреляция между ними на коротком временном промежутке будет
максимальной = 0,8-0,9). Следовательно, статистика по запасам нефти, добыче нефти в США и ожидания, связанные с изменением ключевой процентной ставки в США, окажут существенное воздействие на нефть и рубль. В обзоре от 13 ноября мы отмечаем, что при цене барреля BRENT в 42,2 долл. существуют риски тестирования парой USD/RUB годового максимума 71,2.
Каждый день мы с учетом новой информации корректируем наши (как правило, краткосрочные) прогнозы (иногда в течение дня цены на нефть «прыгают» на 4-5%). Сейчас об этом не принято говорить, но цены на нефть могут в 2016 году спокойно сходить в область 60-70 долл за баррель (от этом говорят руководители некоторых крупных нефтяных компаний в РФ), санкции против РФ могут отменить и т.д. Во всяком случае, при 50 долл. за баррель курс USD/RUB не должен сильно отклоняться от уровня 63,3 (сейчас курс выше, так как цены на нефть ниже).
В долгосрочной перспективе на рубль будут влиять структура внешней задолженности российского корпоративного сектора, инфляционные ожидания в РФ (которые ЦБ ежемесячно фиксирует), платежный баланс (раньше публиковался раз в квартал), ВВП РФ
и т.п.
Аналитики такие аналитики...
03.11.2015 63,7993
04.11.2015 63,8525
06.11.2015 63,3991
07.11.2015 63,6832
10.11.2015 64,6606
11.11.2015 64,3908
12.11.2015 64,5693
13.11.2015 65,4541
14.11.2015 66,6343
Официальный курс ЦБ РФ, который вы указываете, фиксирует стоимость валюты на 11.30 МСК (по доллару) и на 12.30 МСК (по евро) ежедневно. Вечерняя макроэкономическая статистика по США может существенным образом изменить цену рубля (в долларовом эквиваленте).