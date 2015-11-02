На этой неделе доллар снизится ниже 63 рублей

Компания EXNESS сообщает, что учитывая сохранение неизменным спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США, на этой неделе можно ожидать укрепления российской валюты. В ближайшие недели участники рынка все же будут покупать рублевые ОФЗ, в ожидании возможного снижения в декабре ключевой процентной ставки в РФ.

Сегодня внешние факторы играют на руку рублю. Цены на нефть марки BRENT торгуются в диапазоне 49-50 долл. за баррель после публикации данных по общему числу буровых установок в США, которое по итогам прошлой недели сократилось на 12 до 775 . Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin в октябре вырос с 47,2 п. до 48,3 п.

Ключевым экономическим событием этой недели станет публикация октябрьских данных по рынку труда в США. Если в этом периоде американская экономика создаст менее 200 тыс. новых рабочих мест, а сентябрьские данные по занятости не будут пересмотрены в сторону роста, то доллар США снизится ниже 63 рублей.