Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 63-64

Компания EXNESS сообщает, что после октябрьского заседания ФРС кривая доходностей облигаций США сместилась вверх. В частности, за последний месяц доходность 3-х месячных американских облигаций выросла на 6 б.п. до 0,07%, 10-и летних – на 18 б.п. до 2,17% и т.п.

Несмотря на растущую привлекательность американских облигаций, покупки высокодоходных российских облигаций останутся одной из лучших инвестиционных идей до конца 2016 года. По оценкам ЦБ РФ, к концу следующего года инфляция в РФ снизится с текущих 15,6% до 5,5%-6,5%. Вероятно, ключевая ставка к концу 2016 года снизится до 6-7%.

Российских и международных инвесторов в последнее время радует улучшение макроэкономической статистики по РФ. Вчера стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе РФ в октябре составил 50,2 п. и оказался лучше прогноза 48,9 п. По данным Росстата, в сентябре 2015 года было построено 7 млн кв. метров нового жилья, а в августе – лишь 5,2 млн кв. метров. Полагаем, в 4 кв. 2015 года ситуация в реальном секторе российской экономики продолжит улучшаться.

По мнению Дмитрия Тулина, банки должны кредитовать отрасли, которые вносят реальный вклад в экономический рост и в ЦБ видят "огромный потенциал" в этом направлении. Таким образом, актуальной становится задача не просто будущего смягчения монетарной политики в РФ, а правильного перераспределения имеющихся финансовых ресурсов между различными отраслями российской экономики. Ранее Путин и Медведев говорили, что возвращения Госплана в РФ не будет.

В отношении рубля ситуация в краткосрочной перспективе остается неизменной, так как цены на нефть марки BRENT находятся ниже уровня 50 долл. за баррель. Сегодня пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 63-64.