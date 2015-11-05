Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 62,5-63,5

Компания EXNESS сообщает, что сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 62,5-63,5 на фоне стабилизации цен на нефть выше 48,5 долл. за баррель. Ценам на нефть не удалось закрепиться выше уровня в 50 долл. за баррель на фоне увеличения за прошлую неделю запасов нефти в США и укрепления доллара на международном валютном рынке после публикации октябрьского индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM.

Между тем, недавние словесные интервенции А. Силуанова, рассчитывающего на достижение российской экономикой «дна» в 4 кв. 2015 года, и Э.Набиуллиной, заявившей о том, что ЦБ РФ не будет наращивать золотовалютные резервы в 2016-2018 годах при сохранении цен на нефть в 50 долл. за баррель поддержат рубль. Видимо, ЦБ РФ не будет препятствовать укреплению рубля, так как этот процесс поспособствует снижению инфляции в РФ.

Если октябрьская статистика по рынку труда в США, которая будет опубликована 6 ноября, окажется хуже ожиданий, то в текущем месяце доллар США может упасть к 60 рублям и ниже.