Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 64-65

Компания EXNESS сообщает, что сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 64-65. Поддержать российскую валюту способны отскочившие от пятничных минимумов цены на нефть и коррекция доллара США на международном валютном рынке. Цены на нефть положительно реагируют на статистику по числу нефтяных установок в США, которое за прошлую неделю снизилось на 6 до 572.

После публикации октябрьской статистики по рынку труда в США вероятность повышения в декабре 2015 года ставки по федеральным фондам выросла почти до 70%. В текущем месяце будет наблюдаться сворачивание операций carry trade c использованием доллара США. РФ этот процесс затронет в меньшей степени, так как она фактически почти 1,5 года отрезана от западных рынков капитала (а с 2014 года внешний долг РФ снизился почти на треть). Видимо, для предотвращения резкого оттока капитала из РФ в будущем Минфин в середине 2016 года выпустит еврооблигации, которые будут номинированы в юанях, а не долларах США.