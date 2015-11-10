Плавающий рубль позволяет экономике РФ уверенно плавать

Компания EXNESS сообщает, что сегодня исполнился ровно год с момента введения ЦБ РФ в нашей стране плавающего курса рубля. Гибко адаптирующаяся к внешним и внутренним условиям валюта позволила стране сберечь золотовалютные резервы и поддержала экспортеров, чьи налоги на 50% формируют доходную часть бюджета РФ.

В настоящее время курс российской валюты относительно фундаментальных факторов выглядит равновесным. Однако при текущей цене барреля нефти BRENT в 47,75 долл. (без учета других факторов) рубль теоретически может ослабнуть до 66,3 рублей за доллар.

Если данные Росстата по ВВП РФ за 3 кв. 2015 года, которые будут опубликованы в конце этой недели, покажут сокращение основного макроэкономического показателя более чем на 4%(г/г), то пара USD/RUB может попытаться протестировать уровень 65.

Между тем, снижающееся инфляционное давление в РФ выступает фактором поддержки рубля, так как заставляет институциональных инвесторов покупать российские ОФЗ. МЭР РФ считает, что замедление экономики Китая и скорое ужесточение монетарной политики в США не окажут существенного давления на рубль. Мы допускаем даже фиксацию прибыли (закрытие части длинных позиций) по мировой резервной валюте в случае повышения процентной ставки в США на 25 б.п. в декабре текущего года.

В отношении сегодняшнего дня стоит отметить, что давления на рубль со стороны банковского сектора РФ не ощущается. Российская валюта продолжает консолидироваться в районе 64,5 рублей за доллар. Аукцион 28 дневного валютного РЕПО, который провел ЦБ РФ вновь показал, что потребность банковского сектора в валюте остается умеренной. Из предложенных ЦБ РФ 1,6 млрд долл. банки взяли чуть менее 1,15 млрд долл.

Чуть позже станут известны итоги аукциона рублевого РЕПО Банка РФ на 7 дней. Учитывая, что банки должны возвратить в течение 7 дней регулятору около 726,4 млрд рублей по ранее выданным им кредитам, сегодня Банк РФ расширил лимит рублевой ликвидности на аукционе до 770 млрд рублей.

Сегодня в 16.30 МСК некоторое давление на доллар может оказать публикация импортных цен в США за октябрь, которые, как ожидаются, сократятся на 0,1%(м/м). Завтра внимание участников рынка будет приковано к разнообразной макроэкономической статистике по Китаю.