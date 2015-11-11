Сегодня пара USD/RUB может снизиться до уровня 64

Компания EXNESS сообщает, что сегодня российская валюта может укрепиться до 64 рублей за доллар на фоне коррекционного снижения последнего на международном валютном рынке. В октябре цены на импорт в США снизились на 0,5%(м/м). Между тем, в годовом выражении темпы снижения показателя сократились с - 10,7%(г/г) до – 10,5%(г/г). Данные по октябрьской инфляции в США, которые будут опубликованы 17 ноября, будут иметь важнейшее значение для определения момента начала цикла по ужесточению процентной политики в США. Однако, как неоднократно заявляла сама Дж.Йеллен, участников финансовых рынков должны интересовать будущие темпы повышения ключевой процентной ставки в США (а не начало цикла). Российский регулятор в сентябре говорил о том, что они (темпы повышения ставки в США) будут постепенными. Мы предполагаем, что в течение следующего года ФРС США поднимет ставку на 100 б.п. до 1,00-1,25%.

Другие факторы, влияющие на рубль сегодня, остаются нейтральными – цены на нефть в районе 47,78 долл. за баррель, разнонаправленная октябрьская макроэкономическая статистика по Китаю. Между тем, растущие перед началом ноябрьского сезона уплаты налогов ставки межбанковского кредитования в РФ начитают играть важную роль в стабилизации курса рубля.