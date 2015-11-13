Пара USD/RUB устремилась к годовым максимумам

Компания Exness сообщает, что после пробоя уровня поддержки 46,4 долл. возросли риски повторного тестирования ценами на нефть марки BRENT годового минимума 42,2 долл., а парой USD/RUB – годового максимума 71,2. Рост запасов нефти в США, поставки по низким ценам иракской нефти в США и ряд других факторов давят на нефтяные фьючерсы.

Сегодня внимание участников рынка будет привлечено к данным по розничным продажам и числу буровых установок в США и ВВП еврозоны за 3 кв. 2015 года. Выход сильных данных по розничным продажам в США просигнализирует о росте потребительских расходов американских домохозяйств, формирующих основную часть ВВП США, и увеличит вероятность повышения в декабре ключевой ставки по федеральным фондам.

При текущем курсе российской валюты (66,7 рублей за доллар и 71,75 рублей за евро) говорить о декабрьском смягчении монетарной политики в РФ просто неуместно. Риски разгона инфляции и потери финансовой стабильности могут даже привести на короткое время к росту процентной ставки в РФ (до 12%). Этот инструмент, а не интервенции (по продаже валюты), является сейчас основным орудием ЦБ РФ. На следующей неделе поддержку рублю окажут российские экспортеры, которые будут вынуждены продавать валютную выручку для уплаты рублевых налогов.

На международном валютном рынке тоже не все спокойно. Вчера колебания пары EUR/USD проходили в широком диапазоне: 1,0675-1,0833 на фоне словесных интервенций глав ЕЦБ и ФРС США, а также Джеймса Булларда, Эванса и т.д. Марио Драги заявил, что ЕЦБ может изменить вид, размер и срок программы покупок активов. На этом фоне евро тестировал нижнюю границу рассматриваемого диапазона. Но вот заявление Эванса о том, что инфляционное давление в США остается низким и ключевая ставка к концу 2016 года не превысит уровня 0,75-1% (то есть темпы ее будущего повышения будут низкими) подтолкнуло евро к верхней границе диапазона. Если в ближайшие торговые сессии евро продолжит коррекционный рост к доллару США, то пара EUR/RUB закрепится выше уровня 72.