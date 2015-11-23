На этой неделе рубль продолжит укрепление к резервным валютам

Компания EXNESS сообщает, что в настоящее время глобального дефицита ликвидности в рублях и валюте в РФ не ощущается. В 2015 году задолженность российских банков перед регулятором сократилась с пиковых значений по 20 ноября с 2,909 трлн руб. до 1,074 трлн руб. и с 33,925 млрд долл. до 22,428 млрд долл. Банки пополнили свои пассивы благодаря притоку средств со стороны бюджета и населения (несмотря на банковский кризис). В сентябре – ноябре кредитные организации стали более активно выдавать кредиты, пытаясь зафиксировать доходность на пока еще высоком уровне. Таким образом, после декабрьской и августовской девальвации рубля денежный рынок постепенно нормализуется.

Остальные факторы, влияющие на рубль, пока взаимно компенсируют друг друга. Несмотря на снижение цен на нефть, рост спроса на российские ценные бумаги (акции и облигации) заставляет нерезидентов конвертировать валюту в рубли. При этом в рамках стратегии carry trade предполагается сокращение в декабре спреда доходности между ключевыми процентными ставками в США и РФ примерно на 25-75 базисных пунктов (ФРС США может ставку повысить на 25 б.п., а ЦБ РФ – сократить ее на 50 б.п.).

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в еврозоне и США, а также статистики по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США. В настоящее время пара EUR/USD предпринимает попытку коррекции вверх от внутридневного минимума 1,06. Ближайшей целью падения пары является годовой минимум 1,05. Слова М.Драги не способствуют росту евро. 20 ноября глава ЕЦБ заявил о готовности регулятора сделать все возможное для повышения инфляции в кратчайшие сроки, если существующих мер монетарного стимулирования в еврозоне будет недостаточно. В течение этой недели мы допускаем снижение пары EUR/RUB в область 67,6-68,2, а пары USD/RUB – к уровню 63,5.