ОПЕК поможет рублю укрепиться

Компания Exness сообщает, что вчерашние флуктуации российской валюты были значительными на фоне резко возросшей волатильности цен на нефть. Новость о том, что Саудовская Аравия заявила о готовности сотрудничать со странами как входящими, так и не входящими в ОПЕК для достижения стабильности нефтяного рынка, позволила ценам на черное золото отскочить от ноябрьских минимумов к уровням в 42 и 45 долларов по маркам нефти WTI и BRENT соответственно.

Страны ОПЕК, чьи доходы от экспорта нефти в долларовом эквиваленте упали за последние полтора года более чем в два раза, вынуждены будут рано или поздно пойти на сокращение квот на добычу нефти (летом 2016 года) или ослабление национальных валют к доллару США (более чем на 10%) или сокращение государственных расходов (на несколько десятков процентов).

По прогнозам МВФ, полное сокращение резервного фонда Саудовской Аравии (самого значимого члена ОПЕК) произойдет уже через пять лет, если, конечно, цены на нефть марки BRENT останутся в районе 50 долл. за баррель. Для балансировки бюджета этой стране требуется цена на нефть на уровне не ниже 105 долл. (ОАЭ – 75 долл., РФ – 50 долл. за баррель).

Сегодня рублю помимо подросших цен на нефть и достаточно благоприятного геополитического фона (из-за Сирии) могут помочь ЦБ РФ и экспортеры. 25 ноября последние будут вынуждены уплачивать в бюджет НДС, акцизы и НДПИ. В течение дня пара USD/RUB может снизиться ниже уровня 65.