Рост цен на нефть защищает рубль от распродаж

Компания Exness сообщает, что повышенный спрос на рублевую ликвидность в РФ и рост цен на нефть успешно противостоят некоторому охлаждению интереса нерезидентов к российским активам (вчера индекс ММВБ снизился на 3,1%). Ноябрьский пик выплаты налогов в РФ приходится на сегодня и способствует поддержанию ставки mosprime overnight на уровне 11,78%. Цены на нефть марки BRENT из-за роста геополитической напряженности на границе Турции и Сирии находятся выше 46,4 долл. за баррель. Рубль, чья корреляция с ценами на нефть составляет порядка 80%, на этом фоне даже подрастает. В ближайшее время мы допускаем рост цен на нефть в район 50 долл. за баррель и снижение пары USD/RUB к уровням 64,4 и 63,5.

Полагаем, запланированная на 26 ноября встреча лидеров Франции и РФ позволит этим странам выработать единый механизм взаимодействия для борьбы с терроризмом. Вчера Франсуа Олланд выступил за закрытие границы между Сирией и Турцией. РФ в настоящее время усиливает свою военную группировку в Сирии.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию разнообразной макроэкономической статистики по США, в том числе запасов нефти в этой стране за прошлую неделю.