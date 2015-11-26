В конце года пара USD/RUB будет в диапазоне 60-65

Компания Exness сообщает, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, который усилился на этой неделе, сыграл на руку валютам стран - экспортеров нефти. В частности, пара USD/CAD отступила от максимума года (отметки 1,344) более чем на 1%, пара USD/RUB продолжила консолидацию в середине диапазона 64,4-67. При текущих ценах на нефть (46 долл. за баррель BRENT) ряд участников рынка ожидают ее роста к уровням 69-70. Наши оценки в отношении курса рубля остаются оптимистичными. С учетом различных факторов (включающих цены на нефть) к концу года мы ожидаем увидеть пару в диапазоне 60-65.

Реакция РФ на сбитый 24 ноября на границе Турции и Сирии Су-24 оказалась достаточно мягкой. 25 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается воевать с Турцией, и «отношение к турецкому народу не изменилось, возникают вопросы к действиям нынешнего турецкого руководства». По его словам, РФ не собирается искусственно создавать препятствия для турецких производителей и экспортеров и российских компаний, которые с турецкой стороной взаимодействуют. В свою очередь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сказал, что Анкара считает Россию своим другом и не хочет разрыва отношений с ней после инцидента со сбитым российским Су-24. Хочется надеяться, что после усиления российской группировки в Сирии подобные случаи не повторятся.

В ближайшие дни внимание международных инвесторов может вновь переключиться на макроэкономическую статистику. В связи с этим следует отметить, что в декабре вероятность повышения ключевой процентной ставки в США выросла после пересмотра темпов роста ВВП США за 3 кв. 2015 года с 1,5% до 2,1% и публикации сильных данных по заказам на товары длительного пользования в США. Однако для рубля риски повышения ставки в США не представляют особой опасности (если не считать вероятное умеренное понижение цен на нефть в связи с этим событием). По словам замминистра финансов Максима Орешкина, банковская система РФ обладает избыточной долларовой ликвидностью, большие погашения валютного РЕПО в декабре не окажут влияния на курс рубля. Мы разделяем его точку зрения. Спрос на валюту со стороны банковского сектора РФ на аукционах валютного РЕПО Банка РФ остается низким. В декабре российские экспортёры и банки будут использовать свои накопленные ранее валютные резервы.