Сегодня пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 66-67

Компания Exness сообщает, что вчера аукцион валютного РЕПО на срок 28 дней не состоялся, просигнализировав о крайне низкой потребности российского банковского сектора в валютной ликвидности. Сегодня регулятор может поддержать рубль, сократив лимит рублевой ликвидности на аукционе рублевого РЕПО. В течение дня пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 66-67.

В декабре мы не ожидаем резкого усиления давления на рубль на фоне притока в банковскую систему рублей по бюджетному каналу и роста наличных денег в обращении вне банковской системы (агрегата M0) на 1 трлн рублей (которые напечатает ЦБ РФ). Следует отметить, что с начала года показатель M0 снизился на 384,6 млрд рублей, а денежная база (сумма наличных денег и денежных средств коммерческих банков) – на 1,02 трлн рублей. Действия ЦБ лишь восполняют потребность в наличных денежных средствах в стране (как со стороны банков, так и населения) и к росту показателя M2 – денежной массы не приведут (об этом говорит сам регулятор).

На сегодня внешний фон для рубля остается нейтральным. Ноябрьские данные по индексам деловой активности в Китае оказались разнонаправленными (производственный сектор сжимается, а сфера услуг расширяется). Цены на нефть марки BRENT вновь пытаются закрепиться выше уровней в 44,5-45 долл. за баррель. Включение юаня в корзину резервных валют участники рынка почувствуют лишь через год, когда мировые Центробанки смогут активно его использовать для погашения своих обязательств. Спрос на китайскую валюту (в том числе со стороны ЦБ РФ), а точнее на китайские государственные облигации, безусловно, продолжит расти. Мы допускаем, что в перспективе нескольких лет Россия переориентирует структуру своих резервов в пользу китайских ценных бумаг, значительно сократив долю американских облигаций.