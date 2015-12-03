Пара USD/RUB остается привязанной к уровню 67

Компания Exness сообщает, что положение российской валюты остается незавидным. Внешние и внутренние факторы грозят ему ослаблением в область 70 рублей за доллар, но этого может и не случиться. Во-первых, цены на нефть марки BRENT находятся чуть выше минимума года – области 42-43 долл. за баррель, во-вторых, ставки межбанковского кредитования в РФ находятся вблизи месячного минимума – отметки 11,52% и т.д.

Между тем, возможное снижение квот на добычу нефти странами ОПЕК (на 1 млн баррелей в сутки) поддерживает интерес инвесторов к товарно-сырьевым валютам – рублю, канадскому доллару, норвежской кроне. Кроме того, некоторый оптимизм внушают оценки ЦБ РФ, который считает, что рост инфляционного давления из-за санкций РФ в отношении Турции составит не более 0,4 п.п. (мы предполагали 1-2 п.п.).

Возможное повышение в декабре ключевой процентной ставки в США и расширение мер монетарного стимулирования в еврозоне практически уже заложено в текущие рыночные котировки (хотя и здесь могут быть сюрпризы со стороны ФРС США).

Сегодня, безусловно, стоит обратить внимание на риторику М.Драги и В.Путина. В течение дня пара USD/RUB продолжит консолидироваться вблизи уровня 67.