Сегодня доллар может снизиться до 67 рублей

Rомпания Exness сообщает, что действия ЕЦБ по расширению мер монетарного стимулирования европейской экономики оказались не столь агрессивными и вызвали рост евро (до 1,094 долл.) и цен на нефть (до 44 долл. за баррель). Депозитная ставка в еврозоне была снижена лишь на 10 б.п., а не на 15-20 б.п., а ежемесячный объем покупок активов в еврозоне сохранился на уровне 60 млрд евро , а не был увеличен до 80 млрд евро, хотя сроки проведения программы количественного смягчения были продлены до марта 2017 года.

Из-за ослабления доллара США на международном валютном рынке в ближайшее время он может снизиться и к российской валюте, примерно до 67 рублей.

Несмотря на жесткую риторику Дж. Йеллен, которая видит риски для американской экономики, если ставка по федеральным фондам будет находиться на низком уровне достаточно долго, решение о ее повышении в текущем месяце будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики по США. В пользу сохранения ставки на прежнем уровне выступает ноябрьское снижение индексов деловой активности в производственном и непроизводственном секторах США, соответственно до 48,6 п. и 55,9 п.

Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к заседанию ОПЕК и ноябрьским данным по рынку труда в США. Страны ОПЕК могут сократить квоты на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.