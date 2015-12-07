Пара USD/RUB планирует закрепиться в диапазоне 68-70

Компания Exness сообщает, что в минувшую пятницу страны ОПЕК не сумели договориться о том, сколько нефти должна добывать каждая страна, входящая в картель. Сейчас общая квота на производство нефти странами ОПЕК составляет 30 млн баррелей в сутки, хотя картель добывает чуть больше 31,5 млн баррелей в сутки. До следующего заседания ОПЕК, которое может состояться в течение ближайшего полугодия, цены на нефть марки BRENT рискуют опуститься ниже 40 долл. за баррель, а курс доллара подняться выше 70 рублей (если не учитывать другие факторы).

Примечательно, что ноябрьская статистика по рынку труда в США, которая усилила вероятность повышения в декабре ставки по федеральным фондам, оказала незначительную поддержку доллару США на международном валютном рынке (пара EUR/USD держится выше уровня 1,0850). Между тем, в момент ужесточения процентной политики в США котировки нефти марки BRENT могут снизиться ниже 40 долл. за баррель, а пара EUR/USD – скорректироваться в область 1,0750.

На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию разнообразной экономической статистики по Китаю и розничных продаж в США. В течение недели пара USD/RUB может закрепиться в диапазоне 68-70, однако сегодня вероятна ее коррекция в область 67,5-68.