Через неделю доллар может повыситься до 72 рублей

Компания Exness сообщает, что ситуация для валют стран- экспортёров нефти остается плачевной, так как цены на черное золото остаются в районе 7-ми летних минимумов. Текущий отскок барреля BRENT от 40 долл. до 41 долл. является неустойчивым. Через неделю, когда ставка по федеральным фондам в США повысится до 0,25-0,5% (сомнений в этом практически нет), стоимость нефти может снизиться до 36,2 долл. за баррель, а пара USD/RUB – вырасти до уровня 72.

Сегодня небольшой коррекции пары USD/RUB от уровня 69,91 помогает рост ставок межбанковского кредитования в РФ (mosprime o/n = 11,92%) и утренняя макроэкономическая статистика по Китаю (ноябрьское повышение инфляции до 1,5%).

Вечером рост рубля может ускориться, если Минэнерго США сообщит о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю. Если зима в США в этом году будет холодной, то спрос на нефть и нефтепродукты вырастет. В течение дня мы ожидаем консолидацию доллара между 69 и 70 рублями.