В 2016 году средний курс рубля составит 57,5 рублей за доллар

Компания Exness сообщает, что низкие цены на нефть и ожидаемое снижение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США (из-за ФРС США) не позволяют рублю развить значимую коррекцию к доллару США, несмотря на перекупленность последнего. В ближайшие торговые сессии доллар США попытается закрепиться выше 70 рублей.

11 декабря мы ожидаем от ЦБ РФ сохранения ключевой процентной ставки на уровне 11% из-за ноябрьского повышения инфляционных ожиданий в РФ с 13,8% до 15% (они рассчитываются регулятором на ближайшие 12 месяцев). С поддержкой экономики можно немножко подождать. По оценкам МЭР, в ноябре рост российской экономики с очисткой от сезонных и календарных факторов составил 0,1%.

Стратегия ОПЕК по выдавливанию американских нефтегазовых компаний с рынка требует времени, так как многие из них захеджировали риски от падения цен на нефть еще в 2014 году, продав долгосрочные фьючерсы на нее в районе 80-90 долл. за баррель. Между тем, неизбежный процесс ужесточения процентной политики в США приведет к череде банкротств американских нефтегазовых корпораций, взявших за последние 7 лет большие и дешевые кредиты под плавающую ставку процента.

Если цена барреля нефти сохранится в диапазоне 40-50 долл. в течение первой половины 2016 года, то количество буровых установок и добыча нефти в США существенно снизится, что создаст предпосылки к росту цен на черное золото до 60 долл. во второй половине 2016 года. По оценкам Fitch, в 2016 году средняя цена барреля BRENT составит 55 долл. При такой цене барреля средний курс рубля в 2016 году составит примерно 57,5 рублей за доллар.