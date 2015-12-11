Рубль пытается укрепиться на падающей нефти

Ноябрьская статистика по производству нефти странами ОПЕК (31,7 млн баррелей в сутки) показывает, что картель готов его наращивать даже при средней цене барреля BRENT в этот период в 46,3 доллара. Сегодня цены на нефть марки BRENT торгуются ниже 40 долл. за баррель.

На рынке нефти идет большая геополитическая игра со стороны США (и ОПЕК), так как непонятно зачем американским компаниям производить ее ниже себестоимости? Возможно, с целью подорвать влияние стран-экспортеров нефти (в том числе и РФ).

Перед декабрьским заседанием ФРС США остается совсем немного времени, в течение которого участники рынка узнают ноябрьские данные по розничным продажам, инфляции, промышленному производству в США. Эта статистика не изменит решимости ФРС повысить 16 декабря ставку, но может повлиять на последующие темпы ее повышения.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры ЦБ РФ лучше всего не предпринимать резких движений и сохранить сегодня ключевую ставку на уровне 11%. Более жесткая риторика Э.Набиуллиной могла бы поддержать рубль до заседания ФРС.

Аномальная стойкость рубля в последние пару дней объясняется повышенным спросом банков на рублевую ликвидность и нежеланием Италии автоматически пролонгировать санкции ЕС в отношении РФ. В течение дня колебания доллара будут проходить в диапазоне 68-70 рублей.