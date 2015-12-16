В ближайшие дни пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 68-72

Компания Exness сообщает, что предпосылки к обновлению в декабре ценами на нефть и российской валютой минимумов года сохраняются, несмотря на их текущее укрепление до 38,5 долл. за баррель (по марке BRENT) и 70 рублей за доллар. Участники рынка готовятся к росту ключевой процентной ставки в США, о чем сигнализирует вчерашнее падение пары EUR/USD до уровня 1,09.

Против рубля играет и недостаточно быстрое восстановление деловой активности в реальном секторе российской экономики. По данным Росстата, в ноябре объем промышленного производства снизился на 0,2% относительно октября 2015 года. Относительно ноября 2014 года показатель снизился не на 3%, а на 3,5%.

Некоторую поддержку рублю оказывают действия ЦБ РФ по регулированию рублевой ликвидности в РФ. Вчера регулятор предложил на аукционе 7-и дневного РЕПО 1 млрд рублей при банковском спросе почти 1,5 млрд рублей. Это поспособствовало сохранению ставок межбанковского кредитования в РФ на высоком уровне (mosprime o/n = 11,81%).

Сегодня помимо заседания ФРС США стоит обратить внимание на публикацию еженедельной статистики по запасам нефти в США. До конца недели диапазон колебаний пары USD/RUB составит примерно 68-72.