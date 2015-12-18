Сегодня доллар может обновить декабрьский максимум к рублю

Компания Exness сообщает, что сокращение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США, сохранение цен на нефть в районе 7-и летних минимумов и прогнозы российского и американского регуляторов, соответственно ожидающих в 2016 году снижения ВВП РФ на 0,5-1% (при цене нефти в 50 долл. за баррель) и роста ВВП США на 2,4% формируют негативный фон в отношении российской валюты.

Вчера В. Путин заявил о возможном пересмотре параметров бюджета РФ на 2016 год, так как цены на нефть упали до 37-38 долл. за баррель. Для балансировки бюджета при таких ценах Минфину РФ придётся более агрессивно тратить средства Резервного фонда (объем средств которого на 1 дек. 2015 года составил 5,3% от ВВП РФ) и наращивать заимствования на внутреннем рынке через ОФЗ. Идти на существенное сокращение расходов сложно, так как в следующем году пройдут парламентские выборы в РФ. Ослаблять рубль до 80-90 рублей тоже сложно – это создаст риски роста инфляции и дальнейшего снижения реальных доходов населения в РФ. ЦБ РФ планирует добиться замедления инфляции до 6,5% к концу 2016 года.

В настоящее время поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, который способствует поддержанию ставок межбанковского кредитования на высоком уровне. На следующей неделе пойдет уплата российскими компаниями НДПИ, акцизов, НДС.

Учитывая совокупность факторов, в краткосрочной перспективе пара USD/RUB, вероятно, обновит декабрьский максимум 71,19 и устремится к максимуму года – отметке 71,9.