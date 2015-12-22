Сегодня доллар снизится до 71 рубля

Компания Exness сообщает, что сегодня можно рассчитывать на коррекцию доллара к 71 рублю на фоне роста цен на нефть марки BRENT к 36,6 долл. за баррель. Спрос на валюту в РФ остается низким, а ее платежный баланс – крепким, позволяя рублю чувствовать себя уверенно.

Согласно статистике Банка России, на 22 декабря задолженность кредитных организаций по второй части сделок валютного РЕПО снизилась с максимума года – 34 млрд долл. до 19,4 млрд долл. По расчетам регулятора, в 1 кв. 2016 года выплаты по внешним долгам корпоративного сектора РФ с учетом внутригрупповых платежей составят лишь 6 млрд долл. С точки зрения платежного баланса, РФ сокращает потребление импорта сильнее, чем падает ее экспорт. Согласно данным ФТС, за первые 10 месяцев текущего года российский импорт снизился на 38%(г/г), а экспорт – на 31,8%.

Сегодня стоит обратить внимание на аукцион рублевого РЕПО Банка РФ. Традиционный «зажим» регулятором рублевой ликвидности в период уплаты налогов в РФ способен оказать существенную поддержку рублю. Стоит отметить, что на этой неделе размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, сократится с 650 млрд рублей до 300 млрд рублей (то есть отток рублей из банковской системы по этому каналу составит 350 млрд рублей).