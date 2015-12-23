В 2016 году российская валюта укрепится до 57,5 рублей за доллар

Компания Exness сообщает, что несмотря на расширение США санкций в отношении РФ и их продление странами ЕС, иностранные инвесторы продолжат активно покупать российские ОФЗ в связи с ожиданиями снижения инфляции в РФ до 6,5% к концу 2016 года, а, следовательно, поддерживать рубль. ЦБ РФ не сомневается в ее снижении, даже при сохранении средней цены барреля нефти в 2016 году на уровне 40 долларов.

С начала этого года по 16 декабря Минфин РФ привлек через ОФЗ почти 590 млрд рублей. В среднем спрос на аукционах за этот период в 3 раза превышал предложение. Именно этот канал привлечения средств в бюджет нужно активно использовать в 2016 году, учитывая низкую по международным меркам долговую нагрузку РФ, чей госдолг к ВВП не превышает 15,6%. Альтернативы в виде роста налогов, урезания расходов, или ослабление курса рубля до 3-х значных отметок могут не понравиться российским избирателям.

Безусловно, цены на нефть и геополитический фактор будут играть определяющую роль в отношении стоимости российских активов в 2016 году. Косвенная поддержка российским президентом кандидата от Республиканской партии в США, который готов наладить отношения между США с РФ, не нравится действующим властям США.

Несмотря на независимость ФРС США, из-за президентских выборов в США цикл ужесточения процентной политики может быть не таким агрессивным. То есть ФРС США в 2016 году, вероятно, поднимет ставку по федеральным фондам не на 100 б.п., а лишь на 50-75 б.п., что даст возможность развивающимся экономикам отскочить от «дна». В следующем году можно ожидать укрепления российской валюты до 57,5 рублей за доллар.