В 2016 году российская валюта укрепится до 57,5 рублей за доллар

Компания Exness сообщает, что несмотря на расширение США санкций в отношении РФ и их продление странами ЕС, иностранные инвесторы продолжат активно покупать российские ОФЗ в связи с ожиданиями снижения инфляции в РФ до 6,5% к концу 2016 года, а, следовательно, поддерживать рубль. ЦБ РФ не сомневается в ее снижении, даже при сохранении средней цены барреля нефти в 2016 году на уровне 40 долларов.
С начала этого года по 16 декабря Минфин РФ привлек через ОФЗ почти 590 млрд рублей. В среднем спрос на аукционах за этот период в 3 раза превышал предложение. Именно этот канал привлечения средств в бюджет нужно активно использовать в 2016 году, учитывая низкую по международным меркам долговую нагрузку РФ, чей госдолг к ВВП не превышает 15,6%. Альтернативы в виде роста налогов, урезания расходов, или ослабление курса рубля до 3-х значных отметок могут не понравиться российским избирателям.
Безусловно, цены на нефть и геополитический фактор будут играть определяющую роль в отношении стоимости российских активов в 2016 году. Косвенная поддержка российским президентом кандидата от Республиканской партии в США, который готов наладить отношения между США с РФ, не нравится действующим властям США.
Несмотря на независимость ФРС США, из-за президентских выборов в США цикл ужесточения процентной политики может быть не таким агрессивным. То есть ФРС США в 2016 году, вероятно, поднимет ставку по федеральным фондам не на 100 б.п., а лишь на 50-75 б.п., что даст возможность развивающимся экономикам отскочить от «дна». В следующем году можно ожидать укрепления российской валюты до 57,5 рублей за доллар.
Комментарии 3
Не уверен, что при нефти 40, доллар будет стоить 57,5 руб. это 2300 руб. за бочку при условии что бюджет рассчитан на стоимость нефти более 3000 руб. за бочку. Более вероятный сценарий 75-80 руб. за доллар. Если нефть в 2016 году поднимется выше сорока, скажем до 50, то еще есть шансы на снижение, а если нефть опустится ниже 30 USD за доллар, то рубль потеряет еще больше. На мой взгляд это более трезвая оценка ситуации.
Э.Набиуллина не считает правильным использовать бюджетное правило , исходя из которого доллар должен был бы стоить сейчас выше 80 рублей
Для тех, кто любит просто и доходчиво: возьмём какой-либо продукт и отдадим на реализацию в федеральные торговые сети и средним частникам. Сравним временные лаги и полученную прибыль. Обычный (среднестатистический) потребитель возьмёт товар в АШАНе, Магните, ОКЕ`Йе и т.д., предпочитая их минимаркетам. Таким образом, с небольшой "накруткой" федералы прибыльнее, быстрее и чаще обернут средства ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ на продукт, чем частники. Это значит, что я мог бы довольно прибыльно сработать, выходя на рынок с 20 $/бар., если, например, 85% рынка - мои.
"Выкручивание рук" Украине, европейским "кап.странам" (в т.ч. Турции) и т.д. российским политикам-бизнесменам становится всё труднее (при отсутствии дружественных ближневосточных, кубинских и т.д. связей времён Примакова Евгения). Отсюда вывод: ожидается стагнация до момента принятия альтернативных (не энергетических) вариантов решения ситуации. А пока мы будем наблюдать минивсплески курсов валют и слушать пустые заверения Силуанова, Набиулиной и ещё кое-кого. Хотите прибыльных инвестиций, читайте по-больше иностранной прессы (в подлиннике) и отслеживайте новые российские законод.акты - это лучшие аналитические индикаторы. Если я не прав - готов выслушать критику. Если прав - голосуйте.