В ближайшие торговые сессии пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 69,2-72

Компания Exness сообщает, что сегодня в связи с празднованием Католического Рождества большинство западных финансовых центров будет закрыто, и активность торгов на Московской бирже будет небольшой.

Опасения в отношении промышленного сектора и общего состояния американской экономики ограничат возможности ФРС, которая, вероятно, пойдет на следующее повышение ставки по федеральным фондам не в январе, а в апреле 2016 года. На этой неделе ВВП США за 3 кв. 2015 года был пересмотрен в сторону уменьшения - с 2,1% до 2%, а продажи домов в США в октябре – ноябре оказались значительно хуже ожиданий. В ноябре объем промышленного производства в США снизился на 0,6%(м/м).

При текущих ценах на нефть (37,9 долл. за баррель) бюджет РФ на 2016 год придется пересматривать. В то же время министр энергетики РФ Александр Новак предлагает нефтяникам рассматривать сценарий падения цен на нефть до 30 долл. за баррель. Некоторые главы крупных нефтегазовых компаний РФ считают, что их бизнес сможет выдержать падение цен даже до 15 долл. за баррель, другие считают, что «дно» (видимо, район 35 долл.) цены на нефть уже прошли. Если ориентироваться на бюджетное правило (цену нефти в рублях в 2016 году в 3165 рублей), то сейчас доллар должен был бы стоить порядка 83,5 рублей. Э.Набиуллина полагает, что такого правила не существует.

В ближайшие торговые сессии пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 69,2-72. Стремление к верхней границе указанного диапазона будет обусловлено скорым снижением ставок межбанковского кредитования на фоне прохождения пика налогового периода в РФ. 24 декабря однодневная ставка межбанковского кредитования вплотную приблизилась к уровню ключевой и составила 11,05%.