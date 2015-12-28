В конце года ожидается фиксация длинных позиций по доллару США

Компания Exness сообщает, что последняя макроэкономическая статистика в США сигнализирует о том, что процесс повышения процентных ставок в этой стране будет медленным. В 2016 году ставка по федеральным фондам может быть повышена 3 раза по 25 б.п., а не 4 раза, как прогнозирует ФРС. В настоящее время фьючерсы на ставку ФРС предполагают ее рост в январе, марте и апреле 2016 года с вероятностью соответственно в 10%, 48% и 55%.

На прошлой неделе ВВП США за 3 кв. 2015 года был пересмотрен в сторону уменьшения - с 2,1% до 2%, а продажи домов в США в октябре – ноябре оказались значительно хуже ожиданий. Ноябрьское снижение на 0,1%(м/м) объема заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты подтвердило слабость промышленного сектора страны.

Из-за празднования на этой неделе Нового 2016 года активность торгов на валютном рынке останется низкой. Интересная макроэкономическая статистика – официальные индексы деловой активности в Китае будет опубликована 1 января. Основные валютные пары - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, вероятно, закроют уходящий 2015 год вблизи уровней 1,1, 1,5 и 120 соответственно.