Определены перспективы рубля после новогодних праздников

Компания Exness сообщает, что начало 2016 года для цен на нефть и рубля выдалось тяжелым. За первую декаду января цены на сырье марки BRENT снизились примерно на 12,9% до 33,3 доллара за баррель, а российская валюта - на 1,7% до 74,72 рубля за доллар.



Декабрьское снижение с 50,5 п. до 49,4 п. композитного индекса деловой активности в Китае от Caixin и ослабление китайской валюты до пятилетнего минимума в районе 6,6 юаня за доллар усиливают ожидания замедления в 2016 году темпов роста китайской экономики - крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире. По оценкам Всемирного банка, в текущем году годовые темпы роста ВВП Китая снизятся с 6,9% до 6,7%.



Поддержку доллару США помимо ослабления юаня оказывает декабрьская статистика по рынку труда в Штатах, усиливающая вероятность дальнейшего ужесточения процентной политики в этой стране. В прошлом месяце американская экономика создала 292 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозе 203 тысячи.



Сохранение негативного внешнего фона и недостаточно высокие темпы восстановления российской экономики в первом квартале 2016 года могут подтолкнуть российскую валюту до 78-80 рублей за доллар.



На этих уровнях маловероятно проведение ЦБ РФ интервенций по продаже долларов США. В ближайшие торговые сессии доллар США попытается закрепиться выше уровня 75,7 рубля, а евро - протестировать 83,6 рубля.