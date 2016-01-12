Доллар устремился к 78-80 рублям

Компания Exness сообщает, что сохранение негативного внешнего фона и недостаточно высокие темпы восстановления российской экономики в 1 кв. 2016 года могут подтолкнуть российскую валюту до 78-80 рублей за доллар. Есть цель и выше – в районе 85 рублей за доллар. На этом уровне следует ожидать интервенций ЦБ РФ по продаже валюты. Учитывая неблагоприятные внешние факторы, 29 января маловероятно понижение ЦБ РФ ключевой процентной ставки.

Искать «дно» на нефтяном рынке сейчас бесполезно, потому что инвесторы не уверены в состоянии китайской экономики, которая замедляется, и будущей траектории повышения процентных ставок в США. По оценкам Всемирного банка, в текущем году годовые темпы роста ВВП Китая снизятся с 6,9% до 6,7%. В то же время ФРС прогнозирует повышение ключевой процентной ставки в США в 2016 году на достаточно большую величину - 100 б.п. до 1,25-1,5%.

Инвесторы не доверяют официальной макроэкономической статистике из Китая, которая, по их мнению, является слишком оптимистичной. Официальная китайская статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая в декабре вырос с 49,6 п. до 49,7 п. Тот же показатель, рассчитываемый компаниями Markit и Caixin, в прошлом месяце наоборот снизился с 48,6 п. до 48,2 п.

Уже сейчас правительство РФ должно думать о пересмотре параметров бюджета РФ на 2016 год. Активная трата денег из Резервного фонда, урезание расходов, приватизация госкомпаний и планомерное наращивание Минфином рублевого долга являются необходимыми мерами для удержания дефицита бюджета РФ в 2016 году на уровне 3%. Структурные реформы в РФ, вероятно, будут проведены уже после парламентских выборов.