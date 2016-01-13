Говорить о достижении годового минимума в ценах на нефть в районе 30 долларов за баррель пока преждевременно, считает финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин. «Основные факторы — слабый спрос на нее (со стороны Китая и не только) и высокое предложение (в том числе скорый выход дополнительных объемов иранской нефти на рынок — примерно 1 млн баррелей в сутки, экспорт американской нефти в Европу, Мексику, Канаду) остаются в силе. Это, во-первых», — заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM эксперт.
Во-вторых, он обратил внимание, что цикл по ужесточению процентной политики в США только начался. Декабрьская статистика по рынку труда в США будет способствовать усилению экономического роста в этой стране. Фьючерсы на нефть отреагируют естественным снижением на последующие повышения ключевой процентной ставки в США, которая уже в марте-апреле может достичь 0,5−0,75%, а к концу текущего года — 1,25−1,5%.
По словам Кочергина, трендовые модели прогнозирования указывают на снижение цен на нефть до 25−30 долларов в ближайшие недели. Он настаивает, что рубль на это отреагирует ослаблением до 80 рублей за доллар (85 рублей — по его мнению, завышенная оценка). «Безусловно, ожидаемое сокращение расходов бюджета РФ на 10%, неабсолютная зависимость доходов бюджета РФ (зависимость = 45−50%) от цен на нефть и крепкий платежный баланс РФ (в частности снижение импорта) являются факторами поддержки рубля», — подчеркнул аналитик.
Он считает, что скорее можно говорить о том, что рубль находится вблизи годового минимума, но не цены на нефть.
«Вероятно, потребуется минимум несколько месяцев, чтобы сланцевая нефть, добываемая США, ушла с рынка. Лишь летом 2016 года, а не в марте (когда ОПЕК соберется на внеочередную встречу), можно ожидать снижения странами ОПЕК квот на добычу нефти и возвращения цен на нее в диапазон 45−50 долларов, а курса рубля — к 65−70 рублям за доллар, — уточнил аналитик. — В отношении пары EUR/USD заметим следующее. Классическая реакция рынков на цикл ужесточения процентной политики в США — это укрепление доллара в первую очередь к валютам стран, чьи Центробанки проводят политику количественного смягчения, то есть к евро и йене. Базовый сценарий предполагает в 2016 году выход евро в паритет к доллару США. В настоящее время евро консолидируется в верхней половине диапазона 1,05−1,1 доллара из-за продолжающегося сворачивания операций carry trade c использованием евро, как валюты финансирования».
Подробности: http://regnum.ru/news/economy/2052728.html
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