В ближайшее время доллар выйдет в диапазон 77-78 рублей

Компания Exness сообщает, что вчера В.Путин заявил, что правительство РФ должно развивать российскую экономику, независимо от того, как складывается ситуация на внешних рынках. По его мнению, российские власти ведут себя взвешенно и профессионально, о чем в частности свидетельствует меньший, чем ожидалось дефицит бюджета РФ в 2015 году (2,6% при прогнозе 3% от ВВП РФ).

Такая явная и неоднократная поддержка действий правительства, как и ЦБ РФ, свидетельствует о низкой вероятности кардинальной смены текущей экономической модели развития РФ. Можно надеяться на то, что повышение налогов и пенсионного возраста в РФ произойдёт не ранее 2018 года. ЦБ РФ, если ему не будут мешать, в среднесрочной перспективе способен снизить инфляцию в РФ до 4% и не вводить контроль над движением капитала.

В 2016 году правительство РФ сохранит дефицит бюджета в пределах 3% от ВВП c помощью сокращения расходов на 10-15% и приватизации крупных госкомпаний (Роснефти, Башнефти, Аэрофлота, Сбербанка и др.). Мы разделяем точку зрения К.Юдаевой, которая заявляет о необходимости наращивания внутреннего госдолга РФ (для покрытия дефицита бюджета), что считает опасным А.Кудрин.

Ситуация на внешних рынках с каждым днем ухудшается. Баррель BRENT стоит сейчас 30,29 долл., американские фондовые индексы потеряли вчера более 2%, а геополитические риски в отношении РФ не уменьшились. В ближайшее время мы ожидаем выхода пары USD/RUB в диапазон 77-78.